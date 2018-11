Três equipas portuguesas apuram-se para a Taça Challenge

Hoje às 21:50 Facebook

Benfica, Sporting e Sporting das Caldas apuraram-se esta quarta-feira para a próxima fase da Taça Challenge, em Voleibol.

O Benfica confirmou, em Pafos, o apuramento na segunda ronda de qualificação ao ganhar por 3-0 ao Pafiakos, os mesmos números da vitória encarnada em Lisboa.

De novo com um voleibol muito superior aos cipriotas, o Benfica precisou de 75 minutos no pavilhão Afrodite Pafos para selar esta vitória, com os parciais de 25-20 (29 minutos), 25-20 (23) e 25-15 (23).

A equipa treinada por Marcel Matz teve em Theo Lopes o melhor elemento, com 12 pontos (sete breaks). Thiago Oliveira, com 9 (6), e Marc Honoré 9 (2) também estiveram em grande plano.

Já o Sporting repetiu no Luxemburgo a vitória por 3-0 sobre o Fentage, na segunda mão da segunda eliminatória de acesso.

Os campeões nacionais, que estão de regresso às competições europeias após uma ausência de 24 anos, voltaram a ser amplamente superiores, com menos de uma hora de jogo. Em 58 minutos, marcaram 25-12 (19 minutos), 25-15 (20) e 25-12 (19).

André Brown, com 12 pontos (9 breaks), e Wallace Martins, com 9 (6), foram os jogadores mais em destaque.

Por último, o Sporting das Caldas bateu no golden set os suíços do Chênois, em jogo da segunda mão da segunda ronda, disputado em Thônex, na Suíça.

Depois de uma vitória por 3-1 na primeira mão, naquela que foi a primeira vitória internacional do clube na modalidade, a equipa lusa perdeu por 3-0 na Suíça, o que levou à disputa de um golden set de desempate.

Depois de perder por 30-28, 25-23 e 25-21 os primeiros parciais, os portugueses impuseram-se no set decisivo, vencendo por 16-14, numa 'maratona' de quase duas horas.

Em femininos, o AVC Famalicão assegurou ao vencer (3-0) o Tenerife (25-17, 25-20, 25-13). No sentido inverso, o clube K foi eliminado, depois de perder frente ao Ostende.