Durante o encontro com o Boavista, Semedo, Zequinha e Cádiz foram expulsos e deixaram a equipa do Bonfim reduzida a oito jogadores. As decisões de Fábio Veríssimo não agradaram aos adeptos e o árbitro foi mesmo obrigado a interromper o jogo devido a uma invasão de campo por parte dos adeptos do Vitória de Setúbal.

Veja as expulsões:

Veja o momento da invasão de campo: