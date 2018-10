Hoje às 21:11 Facebook

Ao apontar três golos nos primeiros 45 minutos, o avançado espanhol Adrián López está destacar-se no jogo que o F.C. Porto está a disputar, na noite desta sexta-feira, no reduto do Vila Real, para a Taça de Portugal em futebol.

Habitualmente afastado das opções iniciais, Adrián López está a aproveitar a chance dada pelo técnico Sérgio Conceição e, ao intervalo do jogo frente a um opositor que joga nos "distritais", é o futebolista em maior evidência.

Adrián inaugurou o marcador aos 7 minutos, num bom remate cruzado e 7 minutos depois aproveitou um lance confuso na área da equipa transmontana para voltar a faturar. Já no período de descontos da primeira parte, na transformação de um livre direto, assinou o "hat trick".

Ao intervalo, o ​​​​​​​F.C. Porto vence por 3-0, estando bem encaminhado, para seguir em frente na competição.