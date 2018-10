Nuno Barbosa Hoje às 10:01 Facebook

Os três grandes do futebol português continuam dependentes da Banca. É isso que se conclui quando se analisa o relatório e contas consolidado das SAD do F. C. Porto, Benfica e Sporting referente à última temporada.

A soma da dívida acumulada dos três principais emblemas nacionais ultrapassa os mil milhões de euros, cifrando-se em termos absolutos nos 1144,8 milhões.

Analisando as contas, conclui-se que o F. C. Porto tem um passivo de 464,1 milhões de euros, estando, agora, à frente dos dois principais rivais, enquanto o Benfica surge na segunda posição com uma dívida de 398,2 milhões. A seguir, aparece o Sporting com um passivo de 282,5 milhões de euros.

Curiosamente, águias e leões até conseguiram reduzir a dívida em relação ao exercício anterior (em 40,1M€ e 28,4M€, respetivamente), ao contrário do F. C. Porto.

Nas contas apresentadas na quinta-feira, foi revelado que o passivo dos dragões aumentou 76,6M€, após um exercício (2017/18) no qual apresentaram prejuízos totais de 28,4M€, embora apenas 17,2M€ entrem nas contas do acordo de fair-play financeiro estabelecido com a UEFA e que a SAD azul e branca cumpriu, pela segunda época consecutiva.