Três irmãos competem como pilotos rivais na Rampa de Boticas

Três irmãos, de Braga, estão este domingo a competir, "mas sempre de forma amigável", na Rampa de Boticas, última prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC GROUP 2018.

Sérgio (42 anos), Paulo (37) e Pedro (27), os irmãos Nogueira, de Braga, são os pilotos que despertam particular curiosidade, até por estarem a correr todos no mesmo tipo de categoria, conforme constatou o JN em Boticas.

"Fui eu quem começou nas corridas, depois incentivei o meu irmão Sérgio e agora o meu outro irmão Pedro também corre, enquanto eu fui saindo", disse Paulo Nogueira. "Mas, este fim de semana, quis participar na Rampa de Boticas, daí fazermos uma grande festa", acrescentou.

"Temos feito questão de nos conseguir reunir aqui, enquanto irmãos e todos com paixão pelos automóveis, para competir", disse Sérgio Nogueira, o único dos três irmãos a competir em todas as oito rampas deste campeonato nacional.



Pedro Nogueira, que ao longo das oito rampas da regiões norte e centro de Portugal tem vindo a ser o assistente do seu irmão mais velho, Sérgio, este fim de semana está nas vestes de piloto. "Gosto muito de automobilismo e da montanha muito em especial", disse, na expectativa de fazer um tempo similar ao do irmão mais velho. "Mas acima de tudo estou a competir mais para me divertir", acrescentou.