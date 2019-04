Três novidades nos convocados do Sporting

Hoje às 17:31, atualizado às 17:40 Facebook

Ilori, Raphinha e Diogo Sousa regressam aos eleitos de Marcel Keizer.

As presenças de Tiago Ilori e Raphinha são as grandes novidades da lista de convocados do Sporting para o jogo de sábado com o Aves, anunciada esta sexta-feira.

Os dois primeiros tinham falhado a partida anterior, diante do Rio Ave, devido a problemas físicos, mas recuperaram da tempo da deslocação à Vila das Aves. O guarda-redes Diogo Sousa também foi chamado, embora não deva sequer ir para o banco, em função da concorrência de Renan e Salin.

Borja, por lesão, André Pinto e Jefferson, por opção, saem dos eleitos de Marcel Keizer, que continua a não poder contar com Battaglia e Bas Dost, devido a problemas físicos.