Três portugueses apuram-se no ténis de mesa

Os portugueses Marcos Freitas, Fu Yu e Jieni Shao apuraram-se este domingo para a quarta ronda do torneio de ténis de mesa dos II Jogos Europeus, enquanto Tiago Apolónia foi afastado em Minsk.

Marcos Freitas bateu o eslovaco Lubomir Pistej por 4-1 (8-11, 11-6, 11-8, 11-8 e 11-7) e defronta agora o alemão Timo Boll, um dos mais fortes adversários possíveis.

Tiago Apolónia, que também só começou a competição na terceira ronda, perdeu com o eslovaco Yang Wang pelos mesmos 4-1, com 9-11, 11-7, 7-11, 6-11 e 8-11.

Fu Yu afastou a suíça Rachel Moret, igualmente por 4-1, com 11-6, 11-5, 13-11, 9-11 e 13-11 e segunda-feira vai encontrar a ucraniana Hanna Haponova.

Jieni Shao, que foi a única portuguesa a entrar na segunda ronda, bateu nesta terceira a checa Matelova por 4-3 (11-5, 11-7, 4-11, 9-11, 7-11, 11-8 e 15-13) e agora encontrará a holandesa Li Jie.

Portugal tem neste momento seis medalhas: o ouro de Carlos Nascimento nos 100 metros, a prata das ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia em combinado e no exercício dinâmico, além do bronze na prova de equilíbrio.

Conquistaram igualmente a medalha de bronze a judoca Telma Monteiro e a estafeta mista 4x400 metros, de Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai.

Em Baku2015, na estreia dos Jogos Europeus, Portugal amealhou três medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze, pecúlio que lhe valeu o 18.º lugar entre 50 países.

Nestes II Jogos Europeus, que reúnem 4 mil atletas de 50 países em 15 desportos, Portugal compete com 98 elementos em atletismo, badminton, futebol de praia, canoagem, ciclismo (estrada, contrarrelógio e pista), ginástica (artística, trampolins, aeróbica e acrobática), judo, karaté, lutas amadoras, tiro, tiro com arco, tiro com armas de caça e ténis de mesa.