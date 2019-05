Três regressos nos convocados para o clássico no Dragão

Hoje às 17:34 Facebook

Os defesas Jefferson e Bruno Gaspar e o médio Petrovic regressaram à lista de convocados do Sporting para o duelo de sábado com o F. C. Porto, da última jornada da Liga de futebol, revelou, esta sexta-feira, o clube leonino.

Numa lista com 19 jogadores, o técnico Marcel Keizer chamou Jefferson e Bruno Gaspar para colmatar as ausências de Coates e Ristovski, que vão falhar o clássico no Estádio do Dragão devido a castigo, e vai deixar Doumbia em Lisboa, com Petrovic a integrar a comitiva leonina.

Destaque ainda para a inclusão do guarda-redes Diogo Sousa, que se junta aos habituais Renan e Salin.

O Sporting, que já tem o terceiro lugar definido, defronta no sábado o F.C. Porto, segundo classificado, que ainda tem possibilidade de chegar ao título, na 34.ª e última jornada da edição 2018/19 da Liga.

O encontro está agendado para as 18:30 e terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.

Lista dos 19 convocados:

- Guarda-redes: Salin, Renan e Diogo Sousa.

- Defesas: Tiago Ilori, Mathieu, Borja, André Pinto, Bruno Gaspar e Jefferson.

- Médios: Bruno Fernandes, Acuña, Wendel, Gudelj e Petrovic.

- Avançados: Raphinha, Diaby, Bas Dost, Luiz Phellype e Jovane Cabral.