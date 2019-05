Triatleta morre durante uma prova em Barcelona

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:27, atualizado às 19:23 Facebook

Eric Nadal Mediovillo, de 47 anos, morreu este domingo durante uma prova de triatlo em Calella, Barcelona. O atleta sofreu uma paragem cardíaca durante a prova de natação.

O Ironman 70.3, uma das mais duras provas de triatlo, em Barcelona, terminou da pior forma. Eric Nadal Mediovillo, de 47 anos, morreu após sofrer uma paragem cardíaca durante a primeira parte da prova - a natação. O atleta foi prontamente assistido pela equipa médica mas acabou por não resistir. A notícia foi dada pela organização do evento, através das redes sociais.

"É com grande tristeza que confirmamos a morte de um participante no Ironman 70.3 Barcelona. O atleta recolheu de imediato assistência médica durante a primeira parte da prova - a natação -, tendo sido transferido de imediato para o hospital mais próximo. As nossas condolências vão para toda a família e amigos do atleta, a quem continuaremos a apoiar. Estamos a trabalhar com as autoridades locais para recolher todos os detalhes sobre como ocorreu este incidente, e continuaremos a fazer todos os possíveis para proporcionar um ambiente seguro aos nossos atletas", pode ler-se em comunicado.

Eric é a terceira vítima mortal do Ironman. Há apenas um mês, dois atletas também morreram durante a natação, na África do Sul.