Triatletas Alexandre Nobre e Miguel Arraiolos primeiro e segundo em Havana

Ontem às 23:54 Facebook

Twitter

O triatleta português Alexandre Nobre venceu, este domingo, com Miguel Arraiolos em segundo, a quarta edição da Taça Continental de Havana, em Cuba, prova oficial do calendário da Federação Internacional de Triatlo (ITU), na distância olímpica.

Alexandre Nobre, 169.º do "ranking" mundial, cumpriu a prova em 1:50.23 horas, conseguindo melhorar o segundo lugar do ano passado e selar o melhor resultado de sempre, inaugurando da melhor forma a época internacional.

"Eu e o Miguel vínhamos com o objetivo de lutar pela prova e foi o que aconteceu. Fizemos um trabalho em equipa durante a corrida até ficarmos os dois sozinhos. Estávamos muito fortes os dois", disse o triatleta da Associação Portugal Talentus.

No final, deu dobradinha lusa: "Chegámos juntos e isolados ao fim e foi uma grande satisfação, pois o objetivo de fazermos primeiro e segundo foi cumprido. Ou era um ou outro, mas de realçar a nossa superioridade perante a concorrência".

Por seu lado, o triatleta do Benfica, 76.º do "ranking" mundial, falou de um trabalho de equipa admirável, depois de completar a prova a um segundo do compatriota.

"Viemos com o objetivo de ir os dois ao pódio. Trabalhámos a prova toda em conjunto até ficarmos sozinhos na frente, no último quilómetro de corrida. Depois, não disputámos o primeiro lugar, apenas cortámos a meta com a sensação de dever cumprido", disse.

Numa prova em que participaram 24 triatletas, de 11 nacionalidades, o canadiano John Rasmussen foi terceiro, com 1:50:40 horas, a 17 segundos do vencedor.