Tribunal brasileiro decreta pena de prisão para avançado do Belenenses

O tribunal de Porto Alegre decretou uma pena de prisão ao avançado Maurides, do Belenenses, pela falta de pagamento da pensão de alimentos.

O Tribunal de Família de Porto Alegre decretou pena de prisão para o brasileiro Maurides, avançado do Belenenses. Em causa, estarão os sucessivos atrasos no pagamento da pensão de alimentos da filha, de quatro anos, num processo que já se arrasta desde 2013.

Segundo a Imprensa brasileira, Maurides chegou a ter o passaporte bloqueado em 2017, num ano em que foi intimado três vezes, e só teve autorização para sair do Brasil após o pagamento de uma parte do valor em dívida.

Leonel Falcão, advogado do brasileiro, disse à Imprensa que o seu constituinte não foi notificado pessoalmente para o pagamento da dívida e acrescenta que já interpôs recurso ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.