O Tribunal Cível do Porto rejeitou, esta sexta-feira, a providência cautelar do Benfica, no sentido de impedir o F. C. Porto de divulgar mais e-mails como tem sido feito no programa "Universo Porto da Bancada", no Porto Canal.

Após a decisão do tribunal, Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos dragões, reagiu nas redes sociais.

"O polvo começa a perder força. O caminho é continuar a desmascarar a farsa. Por um futebol limpo", pode ler-se.