Tribunal valida Marta Soares na mesa da Assembleia Geral

A providência cautelar da mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting, que está demissionária, recebeu aval positivo da Justiça.

Em comunicado, Jaime Marta Soares, líder do órgão que representa os sócios, revelou a decisão judicial e assegurou que a AG de dia 23, que tem como objetivo a destituição do atual Conselho Diretivo (CD), é válida.

No comunicado a que o JN teve acesso, pode ler-se que Marta Soares "é, efetivamente, o presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting em pleno exercício de funções", deitando por terra a Comissão Transitória da MAG nomeada pelo CD de Bruno de Carvalho e presidida por Elsa Tiago Judas.

Além disso, ficou também estabelecido que "a convocatória para a assembleia geral de dia 23 de junho de 2018 foi legítima e estatutariamente efetuada". "A assembleia geral de dia 23 de junho de 2018 foi convocada por quem tem legitimidade para tal".

Conhecida, assim, esta decisão, Marta Soares reiterou "o pedido ao CD do Sporting para que tome todas as medidas adequadas para assegurar a realização da assembleia geral de dia 23 de junho de 2018, nomeadamente as medidas de logística e segurança indispensáveis para que os sócios do clube possam participar e exercer os seus direitos".

A AG de dia 23 de junho, recorde-se, tem como objetivo discutir a destituição com justa causa de cada um dos elementos do CD do Sporting, a saber: o presidente Bruno de Carvalho, o vice-presidente Carlos Vieira e os vogais Rui Caeiro, Alexandre Godinho, José Quintela, Luís Gestas e Luís Roque.