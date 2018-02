Tricampeão do mundo de surf Mick Fanning anuncia fim da carreira

Hoje às 11:01 Facebook

O surfista australiano Mick Fanning, três vezes campeão do mundo, anunciou, esta quarta-feira, que vai terminar a carreira após as duas primeiras etapas do circuito mundial de 2018, ambas na Austrália.

"Sinto que perdi o entusiasmo de competir todos os dias. Foi algo que fiz durante 17 anos, até antes em juniores ou na qualificação, mas sinto que já não consigo dar 100%. Não estou a divertir-me como divertia. Continuo a amar surfar, e estou sempre entusiasmado com isso, mas vejo outros caminhos nesta fase da minha vida", afirmou Mick Fanning, de 36 anos, citado pela Liga Mundial de Surf (WSL).

O campeão do mundo em 2007, 2009 e 2013 vai alinhar no Quiksilver Pro Gold Coast, entre 11 e 22 março, e no Rip Curl Pro Bells Beach, de 28 março a 8 de abril.

"Sempre tive em mente que o meu último campeonato no circuito seria em Bells. Foi basicamente onde comecei a carreira, onde conquistei a primeira vitória [com um convite para participar em 2001] e onde me sinto verdadeiramente ligado", explicou Fanning, que entre os seus 22 triunfos em campeonatos conta as etapas portuguesas de 2009 e 2014.

O primeiro triunfo como membro ocorreu em Jeffreys Bay, na África do Sul, onde também sofreu um dos momentos mais marcantes da carreira, e vida, em 19 de julho de 2015, quando foi atacado por um tubarão, durante a final do campeonato de 2015.

Na sequência deste incidente, e da morte do seu irmão, Fanning competiu a tempo parcial em 2016, numa das suas 16 temporadas entre a elite do surf mundial, mas regressou a Jeffreys Bay, onde venceu pela quarta vez e conquistou o seu último triunfo no circuito.

"Depois de tantos anos no circuito, foi muito divertido. Foi, certamente, uma montanha-russa, com altos e baixos, e quando olho para os meus tempos no circuito encontro memórias fantásticas, que me fortaleceram para competir, ganhar "heats" e campeonatos, mas também celebrar com os amigos e conhecer locais que nunca imaginei", rematou.