TSF, DN e O Jogo repudiam mail com lista de jornalistas

A "TSF", o "Diário de Notícias" e "O Jogo" repudiaram um alegado e-mail que anda a circular na Internet, sobre uma pretensa ligação entre vários jornalistas - um de cada órgão - e o Benfica, a troco de dinheiro.

O "Diário de Notícias" reagiu à informação, através de uma nota de direção: "1) O jornalista em causa tem a confiança total dos seus pares na redação do Diário de Notícias e da sua direção. 2) O e-mail, entretanto desmentido pelo alegado autor, de forma alguma compromete o rigor profissional do jornalista e a história de 153 anos do Diário de Notícias, simplesmente porque nada daquilo aconteceu. 3) Perante qualquer desenvolvimento que venha a existir sobre este caso, o jornalista e a direção do DN reservam-se o direito de agir judicialmente contra quem puser em causa o bom nome profissional do jornalista e a história de rigor e isenção do jornal".

Por seu lado, a "TSF" garantiu que se tratou de "insinuações graves e, sobretudo, falsas". Tratou-se de uma "tentativa de associar estes profissionais a práticas violadoras da ética profissional de um jornalista". As insinuações que vieram a público pretendem apenas denegrir, de forma gratuita, um órgão de informação com 30 anos de história e com provas dadas na informação em Portugal", escreveu o órgão de comunicação social, em nota de direção.

O desportivo "O Jogo" comentou também a situação, através de um texto de opinião de José Manuel Ribeiro, diretor da publicação: "Foi divulgado um email, alegadamente enviado por Carlos Janela a Luís Filipe Vieira, com nomes de jornalistas e avenças a pagar-lhes pela colaboração num blogue benfiquista encapotado. Estão lá profissionais de vários títulos, incluindo d"O JOGO, identificados apenas por iniciais. Quando se chega a este ponto, só há um passo a dar: ou Carlos Janela desmente o email (avisado de que a Polícia Judiciária está em condições de estabelecer a verdade) ou explica por que é que usou aquelas pessoas. A alternativa, no que diz respeito a O JOGO e aos nossos funcionários e colaboradores, é explicar-lhes olhos nos olhos em tribunal".

Mas houve outras publicações a repudiar o e-mail. António Magalhães, diretor do "Record", negou igualmente o conteúdo do e-mail num texto de opinião: "Nesta redação, não há ninguém à venda. Não há cartilheiros nem gente cujo caráter se presta a atraiçoar valores e princípios que nesta casa são inalienáveis. Atesto a probidade dos profissionais do Record e, hoje, muito particularmente, daqueles que ontem foram envolvidos numa calúnia abominável que resultou em vis suspeitas e gravíssimas insinuações".