Tudo empatado ao intervalo entre F. C. Porto e Aves

JN Ontem às 21:39 Facebook

Twitter

F. C. Porto e Aves chegaram ao intervalo empatados a um golo, no jogo a contar para a Supertaça Cândido Oliveira.

Numa primeira parte bastante equilibrada foi o Aves a primeira equipa a adiantar-se no marcador. O cruzamento desde a direita teve um corte fácil da defesa do F. C. Porto, mas após o esférico ter desviado no árbitro Luís Godinho foi Cláudio Falcão quem disparou de primeira, sem hipótese para Casillas.



O empate dos dragões surgiu aos 25 minutos. Jogada bem desenhada entre Brahimi e Aboubakar e o argelino a colocar a bola por baixo do corpo do guardião avense Beunardeau.



Aos 39 minutos, Corona foi chamado ao banco por Sérgio Conceição. Brahimi não conseguiu continuar no jogo, devido a problemas no pé esquerdo. A lesão terá surgido num lance disputado com o brasileiro Ailton.