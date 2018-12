JN Hoje às 21:22 Facebook

Twitter

Partilhar

F. C. Porto e Portimonense chegam empatados ao intervalo (1-1), em jogo a contar para a décima segunda jornada da Liga.

Numa primeira parte com maior domínio do F. C. Porto, foi o Portimonense a inaugurar o marcador, aos nove minutos. Jackson, que está de regresso ao Estádio do Dragão, tocou para Nakajima e o japonês executou um passe magistral para Tormena, que só teve de encostar de cabeça.

A resposta dos dragões não tardou e, aos 23 minutos, Marega empatou. Canto executado por Alex Telle e excelente movimento do maliano, que de cabeça colocou tudo igual.