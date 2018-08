Tudo empatado ao intervalo no duelo entre Benfica e Fenerbahçe

JN Ontem às 20:49 Facebook

O Benfica vai empatando (0-0) com o Fenerbahçe, no Estádio da Luz, em jogo a contar para 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Numa primeira parte bastante equilibrada foram do Benfica as melhores oportunidades para golo. Aos 32 minutos, Grimaldo colocou a bola na pronfundidade para a corrida de Cervi, que cruzou perfeito para a área, e depois de uma defesa incompleta de Demirel, foi Skrtel a afastar para canto, com Facundo Ferreyra muito próximo do lance.



Já no período de compensação, Facundo Ferreyra na cara do golo rematou fraco para a defesa de Demirel.



Em jogo está um lugar no play-off da competição, no qual o vencedor desta eliminatória irá defrontar PAOK ou Spartak de Moscovo.