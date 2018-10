Tudo empatado ao intervalo no jogo entre Ajax e Benfica

JN Hoje às 20:47 Facebook

O Benfica vai empatando (0-0) com o Ajax, no Arena de Amesterdão, em jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Benfica entrou a "todo o gás" na partida e, logo aos três minutos, Rafa podia ter colocado os encarnados na frente.

Após 15 minutos a um ritmo absolutamente "frenético", a partida acalmou. O Ajax teve mais posse de bola durante a primeira metade, mas as jogadas de perigo repartiram-se por ambas as balizas.



Destaque para o corte de Conti em cima da linha de golo, aos 41 minutos, a evitar que o Ajax fosse para o descanso na frente do marcador.