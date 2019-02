Tweet após jogo com o Benfica vale suspensão a jogador do Rio Ave

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:58 Facebook

Afonso Figueiredo, do Rio Ave, foi suspenso esta quarta-feira pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol por causa de um tweet publicado após o jogo de setembro, a contar para a Taça da Liga, frente ao Benfica, que os vila-condenses perderam por 2-1.

"Quando uma equipa 'pequena' assusta um grande, há sempre 'alguém' para os ajudar. Quando evoluis, Portugal? PS: dentro de campo não havia buracos", escreveu Afonso Figueiredo.

Além do jogo de suspensão, o lateral do Rio Ave foi ainda condenado ao pagamento de uma multa no valor de 580 euros.