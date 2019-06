Ucrânia e Sérvia vencem e pressionam Portugal

Hoje às 22:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Ucrânia e Sérvia, adversárias de Portugal no grupo B de apuramento para o campeonato da Europa de futebol de 2020, venceram esta segunda-feira e aumentaram a pressão sobre os lusos, detentores do título, penalizados com um mau começo.

Depois de empatarem ambos em Portugal, nos dois únicos pontos da equipa de Fernando Santos, que no domingo conquistou a primeira edição da Liga das Nações, com 1-0 sobre a Holanda, no Porto, os dois conjuntos do leste europeu continuam a somar pontos. A Ucrânia com 1-0 sobre o Luxemburgo e a Sérvia com 4-1 sobre a Lituânia.

Com estes resultados, a Ucrânia comanda com 10 pontos, seguida do Luxemburgo (mesmos quatro desafios) e Sérvia (três jogos) com quatro, enquanto Portugal tem apenas dois, em somente dois encontros: visita a Sérvia, em 7 de setembro, e a Lituânia três dias depois.

O avançado Roman Yaremchuk, de cabeça a meias com um defesa, marcou aos seis minutos o único golo do encontro para a Ucrânia, 27.ª seleção do ranking FIFA, que nunca esteve confortável frente ao 86.º, que tinha perdido em casa, com este rival, por 2-1.

Na Sérvia, Aleksandar Mitrovic marcou aos 20 e 34, o ex-benfiquista Luka Jovic aos 35 e Adem Ljajic aos 90+2 e garantiram um resultado confortável, que a Lituânia apenas atenuou com tento de Arvydas Novikovas, aos 71, de penálti.

No grupo F, a Espanha aumentou o fosso para a Suécia, impondo-se por concludente 3-0, com penáltis de Sérgio Ramos (64) e Morata (85), com Oyarzabal (87) a fazer o único golo de bola corrida, com remate cruzado, após tirar um defesa do caminho.

A Espanha tem o pleno de 12 pontos e a Suécia tem os mesmos sete da Roménia, que venceu em Malta por 4-0.

Na 'poule' A, a República Checa ganhou a Montenegro por 3-0 e igualou a Inglaterra com seis pontos, mas mais um jogo, com o Kosovo, que se impôs por 3-2 na Bulgária, em terceiro com cinco pontos e também três encontros.

A República da Irlanda comanda o grupo D com 10 pontos após o 2-0 sobre Gibraltar: com menos um jogo, a Dinamarca goleou a Geórgia por 5-1 e tem cinco pontos e a Suíça quatro, mas somente com dois desafios.

Com a goleada por 4-0 sobre Israel, a Polónia aumentou a distância para o principal rival no grupo G, com 12 pontos contra sete do seu adversário de hoje, enquanto a Áustria, que ganhou 4-1 na Macedónia, tem seis.