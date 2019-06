Ucrânia goleia Sérvia no caminho para o Euro 2020

Ontem às 23:23 Facebook

Twitter

Partilhar

A Ucrânia goleou, esta sexta-feira, por 5-0 a Sérvia, na terceira jornada do grupo B de qualificação para o Euro2020, o mesmo de Portugal, enquanto Espanha e Polónia continuam bem lançadas para assegurar o apuramento.

Depois de empatar 0-0 com Portugal e vencer o Luxemburgo, por 2-1, a formação ucraniana não deu quaisquer hipóteses aos sérvios, começando a construir a goleada no primeiro tempo, com dois golos de Viktor Tsyganko, aos 26 e 28 minutos.

Na segunda parte, Evgen Konoplyanka, aos 46 e 75 minutos, e Roman Yaremchuk, aos 59, dilataram os números do triunfo, que permitiu à Ucrânia manter-se isolada no primeiro lugar do grupo B, com sete pontos, mais cinco do que Portugal, que é terceiro e tem menos um jogo.

Já a Sérvia ocupa o último posto, com apenas um ponto, enquanto o Luxemburgo é segundo, com quatro, depois de ter empatado 1-1 com a Lituânia.

Os luxemburgueses, que tiveram dois jogadores expulsos, colocaram-se em vantagem através de Gerson Rodrigues, aos 20 minutos, mas Arvydas Novikovas empatou o encontro, aos 74.

No grupo F, a Espanha somou a terceira vitória no mesmo número de partidas, batendo as Ilhas Faroé, por 4-1, com golos de Sergio Ramos (06 minutos), Jesús Navas (19), Teitur Gestsson (34, na própria baliza) e Jose Gaya (71), sendo que Klaemint Olsen apontou o tento solitário dos anfitriões.

No segundo posto do grupo segue a Suécia, que venceu Malta, por 3-0, e soma sete pontos, mais três do que a Roménia, que empatou 2-2 na deslocação à Noruega.

Também a Polónia vai dando passos importantes no grupo G de qualificação, tendo vencido na Macedónia, por 1-0, graças ao golo de Krzysztof Piatek. O avançado do AC Milan foi lançado ao intervalo e 'faturou' o único tento do encontro, aos 47 minutos.

Ainda no grupo G, Israel venceu por 3-0 na Letónia, ao passo que a Áustria alcançou o primeiro triunfo na fase de apuramento, frente à Eslovénia, por 1-0.

No grupo D, a líder República da Irlanda conquistou um ponto na visita à Dinamarca, ao empatar 1-1, e a Geórgia arrecadou a primeira vitória, na receção a Gibraltar, por 3-0. A Suíça, que se encontra em Portugal a disputar a fase final da Liga das Nações, é segunda classificada deste grupo, com quatro pontos, menos três do que os irlandeses.

Já no grupo A, que é liderado pela Inglaterra, com seis pontos, disputaram-se dois jogos. A República Checa recebeu e venceu a Bulgária, por 2-1, enquanto Montenegro e Kosovo empataram 1-1.