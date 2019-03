Ucrânia pode perder pontos conquistados contra Portugal e Luxemburgo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 10:38 Facebook

A seleção ucraniana pode perder os pontos conquistados frente a Portugal e Luxemburgo, na fase de qualificação para o Euro2020, devido a uma situação irregular com o jogador Júnior Moraes, que alinhou nos dois encontros.

Júnior Moraes é brasileiro naturalizado ucraniano e estreou-se pela seleção nos encontros com Portugal e Luxemburgo, a contar para a fase de qualificação do Euro2020. Contudo, o que poderia ser um episódio feliz na carreira do jogador, pode trazer problemas à seleção ucraniana, já que o avançado poderá não cumprir todos os critérios da FIFA como jogador naturalizado.

Segundo o "MaisFutebol", a Ucrânia poderá ter utilizado o jogador de forma irregular. No caso do avançado do Shakhtar, aplica-se o artigo 7.º dos Estatutos da FIFA, o qual diz que um atleta que adquira uma nova nacionalidade só pode representar a referida seleção se "tiver vivido continuamente pelo menos cinco anos, depois de atingidos os 18 anos, no território da respetiva federação".

Só que Júnior Moraes chegou à Ucrânia em junho de 2012, tendo abandonado o país em fevereiro de 2017, na altura em que assinou pelos chineses do Tiajin Teda, regressando após quatro meses. Assim, e apesar de ter recebido uma especial autorização para adquirir passaporte ucraniano, atribuídos por um decreto do presidente do país, Petro Poroshenko, o jogador viveu na Ucrânia quatro anos e oito meses ininterruptos e não cinco, como é exigido pelo artigo da FIFA.

Júnior Moraes jogou como suplente utilizado no Estádio da Luz, frente a Portugal (0-0) e foi titular no duelo com o Luxemburgo, que a equipa ucraniana venceu por 2-1. Caso se confirme que o jogador tenha sido utilizado de forma irregular, a Ucrânia será sancionada com a pena de derrota.