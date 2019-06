Ucrânia vence Coreia do Sul e conquista Mundial sub-20 pela primeira vez

Hoje às 19:18 Facebook

A Ucrânia conquistou este sábado pela primeira vez o Campeonato do Mundo de sub-20, ao derrotar na final a Coreia do Sul, por 3-1, em jogo disputado em Lodz, na Polónia.

Numa final inédita e na qual as duas equipas marcavam pela primeira vez presença no encontro decisivo, foi mais forte a Ucrânia, apesar de Lee Kangin, aos cinco minutos, ter adiantado os asiáticos, na conversão de uma grande penalidade.

Vladyslav Supriaha, aos 34 e 53 minutos, protagonizou a reviravolta no marcador, tendo Heorhii Tsitaishvili, aos 89, sentenciado o resultado, escrevendo uma nova página na história ucraniana na competição, na qual nunca tinha passado dos oitavos de final nas edições anteriores.

A Coreia, que tinha como melhor resultado o quarto lugar conquistado no México em 1983, sagrou-se assim vice-campeã, tendo o Equador ficado com o lugar mais baixo do pódio, depois de na sexta-feira ter vencido a Itália por 1-0, após prolongamento, no encontro de atribuição do terceiro posto.