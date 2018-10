UEFA abre procedimento disciplinar a Manchester United, Valência e CSKA

JN Hoje às 16:57 Facebook

Twitter

A UEFA abriu um procedimento disciplinar aos incidentes registados nos jogos de terça-feira da Liga dos Campeões entre Manchester United e Valência (0-0) e CSKA Moscovo e Real Madrid (1-0), confirmou esta quarta-feira o organismo europeu.

O organismo que superintende o futebol europeu responsabiliza o Manchester United de ter chegado ao estádio depois da hora prevista, atrasando a entrada da equipa em campo e, consequentemente, o começo da partida.

O Valência também é visado por este atraso, bem como pelo lançamento de pirotecnia por parte dos adeptos e por infringir as regras sobre o equipamento.

No jogo que ditou a surpreendente derrota do Real Madrid na Rússia, com o CSKA Moscovo, o procedimento centra-se na equipa russa, com a UEFA a considerar que houve bloqueios em acessos ao estádio, o que vai contra o artigo 38.º das regras de segurança do organismo europeu.

A Comissão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA estudará os casos em 18 de outubro.