UEFA abre procedimento disciplinar ao F. C. Porto por cânticos racistas

JN Hoje às 19:35 Facebook

Twitter

Partilhar

A UEFA abriu, esta sexta-feira, um procedimento disciplinar ao F. C. Porto na sequência de alegados cânticos racistas, no jogo frente ao Young Boys, a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Segundo a UEFA, a situação poderá ter violado o artigo 14.º do regulamento disciplinar.

"O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA tratará deste caso na sua próxima reunião, a 26 de setembro [próxima quinta-feira]", informa a UEFA, nas atualizações disciplinares após a jornada europeia.

A investigação surge na sequência de alegados cânticos racistas proferidos por adeptos do F.C. Porto, no momento em que o camaronês Jean-Perre Nsamé, do Young Boys, se preparava para bater a grande penalidade que deu o empate 1-1 à formação suíça, aos 15 minutos.

O F.C. Porto acabou por vencer o encontro, por 2-1, com dois golos de Tiquinho Soares.