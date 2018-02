UEFA abre processo disciplinar a Atalanta e Dortmund após incidentes

Hoje às 18:24 Facebook

A UEFA anunciou esta segunda-feira a abertura de um procedimento disciplinar aos italianos da Atalanta e aos alemães do Borussia Dortmund pelos incidentes ocorridos na partida para a Liga Europa entre as duas equipas no dia 22 de janeiro.

A organização de cúpula do futebol europeu responsabiliza adeptos da Atalanta por comportamentos racistas, acendimento de tochas, lançamento de objetos para o relvado e bloqueamento de escadas, em incumprimento das normas disciplinares e de segurança.

Os adeptos do Borussia Dortmund, por seu turno, foram também acusados de acendimento de tochas e lançamento de objetos.

O caso será agora apreciado pela Comissão de Controle, Ética e Disciplina da UEFA.