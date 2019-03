UEFA abre processo disciplinar a Neymar

Hoje às 16:18 Facebook

Em causa estão críticas à arbitragem feitas no Instagram após o jogo PSG-Manchester United, da Liga dos Campeões

A UEFA abriu um processo disciplinar a Neymar pelas afirmações proferidas após o jogo da Liga dos Campeões entre o Paris Saint-Germain e Manchester United, da segunda mão dos oitavos de final. O internacional canarinho está acusado de "atos insultuosos contra um oficial de jogo" e será ouvido, em data a confirmar, pelo comité disciplinar.

Neymar não jogou o encontro, por estar lesionado, mas comentou a partida nas redes sociais, através do Instagram, depois do árbitro Damir Skomina ter apontado uma grande penalidade a favor do Manchester United no último minuto, que confirmou a vitória (1-3) e qualificação dos "red devils".

O brasileiro queixou-se da "vergonha" que, na sua opinião, aconteceu em campo.

"Ainda colocam quatro pessoas que não entendem de futebol, para ficar a olhar para um lance em câmara lenta... Isso não existe! Como é que o jogador vai colocar a mão se está de costas? Ah, vá para a p*** que pariu", escreveu Neymar.