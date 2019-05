UEFA admite introduzir sistema de subida e descida de divisão nas competições

Hoje às 18:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A UEFA está a ponderar introduzir o sistema de subida e descida de divisão nas competições europeias, bem como alargar o número de equipas na Liga dos Campeões, revelou esta quarta-feira o presidente das Ligas Europeias.

Em declarações aos jornalistas em Nyon, na Suíça, após reunião na UEFA, Lars-Christer Olsson revelou que o organismo regulador do futebol europeu apresentou essas propostas e pretende pô-las em prática a partir de 2024.

"Existe a intenção de adicionar promoções e despromoções no sistema de competições, que assim teria mais clubes envolvidos", disse o dirigente sueco, sobre as ideias sugeridas pela UEFA, considerando que não há grandes diferenças entre esta proposta e que já foi apresentada aos clubes pela Associação Europeia de Clubes (ECA).

Olsson, que chegou a ser diretor executivo da UEFA entre 2003 e 2007, rejeitou adiantar mais pormenores da reunião, mas acrescentou que as mudanças deverão ser anunciadas no próximo ano pelo organismo que rege o futebol europeu e que serão apresentados aos 55 membros no dia 17 de maio, em Budapeste.

Em mensagem enviada à Lusa, o secretário geral adjunto das Ligas Europeias, Alberto Colombo, disse que a organização vê o debate de forma positiva.

"Ficamos satisfeitos pelo facto de o diálogo com a UEFA ser agora aberto e transparente. Vamos ver como se desenvolvem as conversações e as discussões no futuro", afirmou Alberto Colombo.

A AFP, citando fontes conhecedoras da proposta, diz que a UEFA preconiza uma prova com quatro grupos de oito equipas, - proporcionando um maior número de jogos - e um sistema de promoção e despromoção. Atualmente, a fase de grupos da Liga dos Campeões é composta por oito agrupamentos de quatro equipas.

"Nenhuma decisão foi tomada. Neste momento, são apenas ideias e opiniões", afirmou o presidente da UEFA, o esloveno Aleksander Ceferin, em comunicado.

Na terça-feira, o grupo das Ligas Europeias, que agrega 32 ligas e cerca de 900 clubes, esteve reunido em Madrid com cerca de 240 clubes, a maioria dos quais se manifestou contra a hipótese de alteração do formato da champions, que já fora sugerida pela ECA.

A maioria considera que a mudança de formato nestes moldes favorece os emblemas mais ricos e defende que a principal via de participação na principal prova europeia de clubes devem ser as competições nacionais.