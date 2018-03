UEFA aprova quarta substituição na Liga dos Campeões

Hoje às 13:01 Facebook

A UEFA anunciou, esta terça-feira, a introdução de uma quarta substituição na Liga dos Campeões, Liga Europa e Supertaça Europeia, a partir da temporada 2018/2019. A organização responsável pelo futebol europeu, em comunicado no site oficial, adiantou ainda que os horários dos jogos vão ser alterados.

A UEFA divulgou novas regras que farão parte das competições europeias na temporada 2018/2019. Uma das principais medidas é a introdução da quarta substituição. No entanto, a mudança só é permitida em jogos de fases a eliminar e durante o prolongamento.

Os horários dos jogos também vão sofrer alterações. As partidas da Champions tem hora marcada para as 17.55 horas e 20 horas, tal como os duelos da Liga Europa. A Supertaça Europeia tem início às 20 horas.

A UEFA também ajustou o número de jogadores inscritos para a final de cada prova europeia. Em vez dos habituais 18 jogadores, cada equipa poderá inscrever 23 jogadores na ficha de jogo (11 titulares e 12 suplentes).

As novas regras, em vigor a partir da próxima temporada, retiram as restrições que tinham lugar nas transferências de atletas que já tivessem jogado na fase de grupos das provas europeias, que estavam impedidos de alinhar pelo novo clube, como aconteceu esta temporada, por exemplo, com o brasileiro Philippe Coutinho, transferido do Liverpool para o FC Barcelona.

"Um clube pode registar três novos jogadores elegíveis sem quaisquer restrições, em linha com a situação regulatória existente nas diferentes ligas domésticas, que não impõem restrições na janela de inverno", referiu o organismo de cúpula do futebol europeu, através do seu sítio 'online'.