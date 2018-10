UEFA aumenta verba destinada ao desenvolvimento do futebol feminino

Hoje às 13:06 Facebook

As 55 federações associadas da UEFA, entre as quais a Federação Portuguesa de Futebol, vão receber um aumento de 50 por cento nos fundos destinados ao desenvolvimento do futebol feminino.

A UEFA comunicou hoje que a partir de 2020 cada federação receberá 150.000 euros anuais, mais 50.000 do que a verba atual, destinados a projetos que contribuam para o crescimento da modalidade.

"O potencial do futebol feminino é ilimitado e foi com este pensamento que a UEFA deu o passo de aumentar a verba disponível para as federações nacionais, de modo a melhorar o jogo das mulheres em todo o continente", explicou o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin.

O programa 'Hat Trick', de distribuição de verbas pelas associações, para projetos aprovados, surgiu a partir do Europeu de 2004, em Portugal, e já destinou às federações mais de 1,8 mil milhões.