UEFA coloca jogadores do F. C.Porto, Benfica e Sporting na lista dos 50 futuros craques

Os portistas Fábio Silva e Romário Baró, os benfiquistas Gedson Fernandes e Tiago Dantas e o sportinguista Jovane Cabral integram a lista divulgada esta terça-feira com o nome dos 50 jovens jogadores do futuro a que a UEFA estará mais atenta esta época.

A listagem foi elaborada com base nas escolhas de 50 correspondentes do organismo que gere o futebol europeu, que foram instados a escolher os jogadores que consideram que vão estar "nas bocas do Mundo" na época de 2019/2020.

Entre os eleitos estão o avançado Fábio Silva, de 17 anos, e o médio Romário Baró, de 19 anos, que fizeram a pré-temporada com o plantel principal do F. C. Porto às ordens de Sérgio Conceição e são vistos como jogadores com um grande potencial para se afirmarem já no futebol profissional. Ambos tiveram um papel preponderante na conquista da Liga Jovem da UEFA pela equipa de sub-19 dos dragões e despertaram o interesse de outros emblemas com maior poderio económico.

No Benfica as escolhas recaíram sobre Gedson Fernandes, 20 anos, e Tiago Dantas, 18 anos. O mais velho foi presença regular no meio-campo da equipa principal na temporada passada, tendo realizado 46 jogos e marcado três golos, entre Liga, Taça da Liga e de Portugal, Liga dos Campeões e Liga Europa. Quanto à águia mais jovem, o médio dividiu-se entre a equipa de sub-19 e a B, disputando um total de 47 jogos e apontado 12 golos.

Jovane Cabral é o único representante do Sporting. O cabo-verdiano, de 21 anos, teve a oportunidade de mostrar o talento ao serviço da equipa principal dos leões, efetuando 31 jogos nas diferentes competições e marcado quatro golos.

Lista das 50 futuras estrelas para a UEFA

Matvei Safonov (Rússia, 20, guarda-redes) - Krasnodar

Benoit Badiashile (França, 18, defesa central) - Mónaco

Denys Popov (Ucrânia, 20, defesa central) - Dínamo Kiev

Ibrahima Konaté (França, 20, defesa) - Leipzig

Kevin Danso (Áustria, 20, defesa central) - Augsburg

Luca Pellegrini (Itália, 20, defesa) - Juventus

Ozan Kabak (Turquia, 19, defesa central) - Schalke

Renan Lodi (Brasil, 21, defesa esquerdo) - Atlético de Madrid

Strahinja Pavlovic (Sérvia, 18, defesa central) - Partizan

William Saliba (França, 18, defesa central) - Arsenal

Alex Král (Rep. Checa, 21, médio) - Slavia Praga

Amadou Haidara (Mali, 21, médio) - Leipzig

Arne Maier (Alemanha, 20, médio) - Hertha Berlim

Carel Eiting (Holanda, 21, médio) - Ajax

Dani Olmo (Espanha, 21, médio) - Dinamo Zagreb

Eljif Elmas (Macedónia, 19, médio) - Napoles

Erling Braut Haland (Noruega, 19, médio) - Salzburg

Gedson Fernandes (Portugal, 20, médio) - Benfica

Ianis Hagi (Roménia, 20, médio ofensivo) - Genk

Ivan Oblyakov (Rússia, 21, médio) - CSKA Moscovo

Jurgen Ekkelenkamp (Holanda, 19, médio) - Ajax

Mohammed Ihattaren (Holanda, 17, médio ofensico) - PSV

Nikola Vlasic (Croácia, 21, médio ofensivo) - CSKA Moscovo

Ricard Puig (Espanha, 19, médio) - Barcelona

Romário Baró (Portugal, 19, médio ofensivo) - F. C. Porto

Sandro Tonali (Itália, 19, médio) - Brescia

Sean Longstaff (Inglaterra, 21, médio) - Newcastle

Tiago Dantas (Portugal, 18, médio) - Benfica

Xaver Schlager (Áustria, 21, médio) - Wolfsburg

Adam Hlozek (Rep. Checa, 17, avançado) - Sparta Praga

Alphonso Davies (Canadá, 18, ala) - Bayern

Andreas Skov Olsen (Dinamarca, 19, avançado) - Bolonha

Dejan Joveljic (Sérvia, 19, avançado) - Frankfurt

Denis Draguș (Roménia, 20, avançado) - Viitorul

Donyell Malen (Holanda, 20, avançado) - PSV

Fábio Silva (Portugal, 17, avançado) - F. C. Porto

Ferran Torres (Espanha, 19, avançado) - Valência

Guven Yalçın (Turquia, 20, avançado) - Besiktas

Heorhiy Tsitaishvili (Ucrânia, 18, extremo) - Dínamo Kiev

Ismaila Sarr (Senegal, 21, ala) - Rennes

Jacob Bruun Larsen (Dinamarca, 20, avançado) - Dortmund

Josip Brekalo (Croácia, 21, extremo esquerdo) - Wolfsburg

Jovane Cabral (Cabo Verde, 21, avançado) - Sporting

Khvicha Kvaratskhelia (Geórgia, 18, avançado) - Rubin Kazan

Marco Richter (Alemanha, 21, avançado) - AugsburgMoussa Diaby (França, 20, ala) - Leverkusen

Rhian Brewster (Inglaterra, 19, avançado) - Liverpool

Rodrygo (Brasil, 18, ala) - Real Madrid

Samuel Chukwueze (Nigéria, 20, ala) - Villarreal

Yunus Akgun (Turquia, 19, ala) - Galatasaray