UEFA confirma que "vouchers" não são crime, anuncia o Benfica

O Benfica anunciou em comunicado, esta quarta-feira, que o Comité de Apelo da UEFA rejeitou o recurso do Sporting, validando a legalidade dos vouchers.

Segundo o clube encarnado, a UEFA não vai instaurar qualquer processo disciplinar ao Benfica na sequência da denúncia feita pelo Sporting, relativamente ao denominado processo "Kit Eusébio/Vouchers".

"Após audiência disciplinar realizada no dia de ontem, em Nyon, na Suíça, o Comité de Apelo da UEFA veio rejeitar o recurso interposto pelo Sporting Clube de Portugal contra a decisão do Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA de não instaurar qualquer processo disciplinar ao Sport Lisboa e Benfica na sequência da denúncia efetuada por aquele clube relativamente ao denominado processo "Kit Eusébio/Vouchers"", pode ler-se no comunicado publicado no site oficial.