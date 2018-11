UEFA fechou os olhos a controlo antidoping positivo de Sergio Ramos

Hoje às 17:56 Facebook

Twitter

Documentos revelados pelo jornal "Mediapart" assinalam duas falhas nas regras por parte do jogador do Real Madrid.

De acordo com os documentos divulgados pela publicação francesa, a primeira falha de Sergio Ramos sucedeu em 2017, após a final da Liga dos Campeões conquistada pelo Real Madrid. Na noite da final, o defesa central espanhol acusou positivo num controlo, mas a UEFA aceitou as explicações do jogador e arquivou o caso.

Ainda de acordo com os mesmos documentos, Sergio Ramos também terá violado o protocolo antidopagem após um jogo com o Málaga, já em abril deste ano.