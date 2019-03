UEFA multa F. C. Porto em 28.500 euros

Hoje às 20:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O Comité de Disciplina da UEFA aplicou uma multa de 28.500 euros ao F.C. Porto, devido ao uso de fumos e corte do acesso a escadas no Estádio do Dragão durante os jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões, com a Roma.

O clube italiano também foi multada em cinco mil euros, por danos causados pelos adeptos no jogo do Dragão, que o campeão português venceu por 3-1, a caminho dos quartos de final da final.

A multa mais pesada foi passada ao Rennes (44 mil euros), na sequência de incidentes que antecederam a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, frente ao Arsenal (3-1).