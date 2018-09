UEFA obriga Sporting a reduzir a lotação em Alvalade

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:30 Facebook

O Sporting informou, este sábado, que a UEFA castigou o clube leonino com a interdição de três mil lugares no jogo de estreia na fase de grupos da Liga Europa.

A decisão vem na sequência de um processo instaurado após o Sporting-Atlético de Madrid, da segunda mão da Liga Europa, a 12 de abril, por "arremesso de um objeto em direção à equipa de arbitragem".

Num comunicado divulgado no site oficial, os sócios e adeptos de Gamebox nas zonas do estádio que estarão encerradas irão ser ressarcidos com um bilhete duplo.

A interdição da UEFA é válida para o encontro com o Qarabag, da próxima quinta-feira, a contar para a primeira jornada da fase fe grupos da Liga Europa. Os bilhetes para o jogo estarão disponíveis a partir de domingo.

Leia o comunicado na íntegra:

"Por decisão da UEFA - e com base num processo instaurado após o jogo Sporting CP vs Atlético de Madrid realizado no dia 12 de Abril - o Sporting Clube de Portugal foi punido com o encerramento de 3.000 lugares na Central Poente do Estádio José Alvalade devido ao arremesso de um objecto em direcção da equipa de arbitragem. Assim sendo, no jogo da próxima 5ª feira iremos ter bloqueados os seguintes lugares: Sector A1 + A2 + A3 + A4 + A5 (da fila 1 à fila7 inclusive); Sector A6 + A7 (tudo); Sector B1 + B2 + B3 (da fila 1 à fila 3 inclusive). Todos os Sócios com Gamebox nestes lugares irão receber uma comunicação oficial do Sporting Clube de Portugal (SMS e E-mail) a pedir desculpa pelo incómodo e que poderão levantar um convite duplo a partir de amanhã (domingo - 16 de Setembro) nas bilheteiras do Estádio José Alvalade, na medida em que o cartão Gamebox não dará acesso ao Estádio no jogo de 5ª feira. Os restantes Sócios com Gamebox 2018/2019 (e que não estejam nos lugares acima referidos) deverão entrar no Estádio José Alvalade normalmente com o seu cartão de lugar anual."