UEFA pensa em Supertaça entre vencedores do Euro e da Copa América

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, afirmou numa entrevista ao jornal inglês "The Times" que está a ponderar a criação de uma nova prova de seleções, denominada "Campeão dos Campeões", a disputar entre os vencedores do Campeonato da Europa e da Copa América, que passarão a ser realizados no mesmo ano, a partir de 2020.

"Não precisamos da permissão da FIFA para criar uma competição. Por que precisaríamos? Somos duas confederações independentes. Somos parceiros da FIFA, não somos subordinados", disse o dirigente máximo do organismo que tutela o futebol europeu.

Na mesma entrevista, Ceferin disse ainda que está a ser pensada uma alteração nos regulamentos de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, para garantir que equipas que tenham chegado a uma fase avançada de uma edição, nomeadamente às meias-finais, possam estar presentes na edição seguinte, sem passar pelas pré-eliminatórias, dando o exemplo do Ajax na época passada e do Mónaco em 2017.