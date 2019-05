UEFA rejeita protestos de Portugal e Luxemburgo por Júnior Moraes

Hoje às 11:30 Facebook

O comité de Ética e Disciplina da UEFA anunciou, esta sexta-feira, ter rejeitado os protestos de Portugal e Luxemburgo sobre alegada utilização irregular de Júnior Moraes, nos jogos da Ucrânia, durante a fase de qualificação do Europeu de 2020 de futebol.

As federações portuguesa e luxemburguesa tinham protestado a utilização do brasileiro naturalizado ucraniano nos dois jogos, apontando que Júnior Moraes podia não cumprir os critérios mínimos necessários para jogar como atleta naturalizado, por não ter cinco anos ininterruptos de vida no país.

Ambas as Federações enviaram protestos à UEFA, e a seleção ucraniana corria o risco de ser penalizada com a derrota nos dois jogos, mas os protestos foram rejeitados.