UEFA vai analisar eventual irregularidade de Júnior Moraes

JN Hoje às 18:19 Facebook

Twitter

Partilhar

A UEFA confirmou, esta quarta-feira, que vai analisar se Júnior Moraes cumpre os requisitos para representar a Ucrânia, após os protestos de Luxemburgo e Portugal.

A UEFA confirmou que abriu um processo disciplinar à Ucrânia por causa da utilização de Júnior Moraes nas partidas contra Portugal e Luxemburgo, referentes ao apuramento para o Campeonato da Europa 2020.

A decisão acontece após os protestos de Luxemburgo e Portugal, tendo por base o alegado não cumprimento do jogador das normas da FIFA para poder representar a seleção da Ucrânia.

Em causa está o facto de Júnior Moraes, brasileiro naturalizado ucraniano que atuou contra Portugal e Luxemburgo, não ter estado cinco anos de forma ininterrupta na Ucrânia, sendo esta uma imposição da FIFA para os jogadores que chegam após os 18 anos ao país que pretendem representar.

No caso do irmão de Bruno Moraes (avançado que passou pelo F. C. Porto e que atualmente representa o Trofense), esteve apenas um período de quatro anos e meio ininterrupto na Ucrânia, tendo saído para representar o Tianjin Tianhai, da China. Entretanto, voltou ao campeonato ucraniano em 2017 para jogar no Dínamo Kiev, tendo reforçado esta época o Shakhtar Donetsk, orientado por Paulo Fonseca.

O processo de Júnior ​​​​​​​Moraes vai ser analisado pelo Conselho de Ética e Disciplina da UEFA, não sendo conhecida, no entanto, a data em que será tomada a decisão.