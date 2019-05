Último jogo de Herrera no F. C. Porto? "Em princípio sim..."

JN Hoje às 19:57 Facebook

Em final de contrato com o F. C. Porto, Herrera deverá realizar o último jogo pelos dragões no Jamor, na final da Taça de Portugal frente ao Sporting.

Questionado sobre se o duelo com os leões seria realmente o derradeiro com a camisola dos azuis e brancos, o médio mexicano fugiu ao assunto.

"Em princípio sim... porque depois deste jogo estamos de férias. A não ser que o mister queira treinar na segunda-feira", afirmou o capitão portista, sorridente, na conferência de imprensa de antevisão à final da prova rainha do futebol português.

No F. C. Porto desde 2013/2014, Herrera conquistou um campeonato e uma Supertaça. Por uma vez esteve na final da Taça de Portugal, perdida nas grandes penalidades para o Braga, mas agora espera que a história seja diferente.

"O grupo está mentalizado e focado em levar a taça para casa. Não pensamos no que passou antes e no que correu menos bem. Queremos fazer o melhor e conquistar a Taça de Portugal", disse, garantindo confiança máxima após o F. C. Porto ter falhado o objetivo de revalidar o título de campeão.

"Foi um golpe difícil porque estávamos muito confiantes no campeonato, mas as grandes equipas, as ganhadoras, são feitas disto. Temos a oportunidade de conquistar uma taça e as equipas grandes não vivem do passado. Vivem do presente e a final da Taça de Portugal é o nosso".