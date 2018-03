Um ano depois de perder as duas pernas voltou a subir ao pódio

M.P. Hoje às 21:05 Facebook

Twitter

Em abril de 2017, perdeu as duas pernas num acidente de Fórmula 4. Este sábado, foi terceiro na estreia em F3.

Dia 17 de abril de 2017, Circuito de Donington Park, em Inglaterra. A corrida de Fórmula 4 fica marcada por um acidente com consequências trágicas para Billy Monger. Então com 17 anos, o jovem piloto perdeu a parte inferior das duas pernas e as horríveis imagens que correram o mundo tiveram, no entanto, o condão de criar uma onda de solidariedade em torno do inglês. Num dia, foram angariados mais de 500 mil euros para ajudar nas despesas médicas e para Billy poder cumprir o objetivo que traçou mal saiu dos cuidados intensivos. O sonho de voltar a competir cumpriu-se hoje e, em sábado de Aleluia, a ressurreição desportiva até teve direito à presença no pódio, depois de um terceiro lugar inesquecível na corrida de abertura da Fórmula 3 britânica.

O monolugar da Carlin foi, naturalmente, adaptado às necessidades do piloto. O acelerador foi instalado no lado esquerdo do volante, enquanto as mudanças ficaram na parte direita, com Monger a utilizar a prótese direita para acionar o pedal do travão. As necessidades até podem ser especiais, mas o adjetivo também pode e deve ser utilizado para descrever o feito do piloto de 18 anos. Qualificou-se na quinta posição, entre 17 concorrentes, e fechou a corrida no terceiro lugar. "É surreal. Se alguém me dissesse que ia ao pódio na primeira corrida depois do acidente, pensaria que estavam a gozar comigo. Mas não, foi o que consegui e acho que ainda estou a sonhar", admitiu Monger. Porém, convém começar a despertar, até porque este domingo já há uma nova corrida em Oulton Park e o inglês lá estará a mostrar uma força de vontade incrível. Agora, é reunir os patrocínios necessários para fazer toda a época de F3, numa estrada que Monger espera ter como destino a Fórmula 1.