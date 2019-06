Um casal científico com amor à camisola e cheio de fair-play

Arnaldo Martins Hoje às 10:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O simpático casal de cientistas, Mafalda Pinto e Rob Mensink, não tem bilhetes para a grande final. O compasso de espera para confirmar que Portugal e Holanda chegavam ao jogo da decisão foi fatal para que os bilhetes mais acessíveis ficassem esgotados. "Vamos ver o jogo em casa, todos equipados e tranquilos. A não ser que alguém nos queira oferecer. Era uma prenda muito bonita", atira, divertida, ao JN, Mafalda Pinto. Fica a dica à consideração da Federação Portuguesa de Futebol.

Rob Mensink, que, a par da esposa, trabalha no IPATIMUP (Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto), veste a camisola laranja e mostra-se mais ansioso na abordagem à partida: "Vai ser difícil, mas acho que esta geração da Holanda é a terceira laranja mecânica, depois da equipa de Cruyff e Van Basten".

O casal, que se conheceu em 2000 na Holanda, em Groningen, está a viver em Portugal desde 2002 e da equação científica já resultaram duas filhas, a Matilda, de 14 anos, e a Maria, de apenas nove. "Para elas tanto faz, pois gostam dos dois países. Portugal tem ganho algumas vezes, por isso acho que chegou a vez da Holanda voltar a ganhar. Pode ser 3-1, com dois golos do Van Dijk e um do Memphis Depay", diz Mensink, provocando o rápido contra-ataque da cara metade: "Se isso acontecer, vais dormir para a garagem".