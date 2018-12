Um mês depois, Mourinho regressa às vitórias

Hoje às 18:03 Facebook

O Manchester United regressou este sábado aos triunfos na liga inglesa, ao vencer em Old Trafford o Fulham por 4-1, deixando a equipa de José Mourinho na sexta posição.

Três golos na primeira parte deram conforto suficiente aos red devils, num jogo em que Ashley Young marcou aos 13, Juan Mata aos 28 e Romelu Lukaku aos 42, com Aboubakar Kamara a reduzir de grande penalidade, aos 67. Rashford ainda fez o 4-1, aos 83.

O Manchester United, que teve Diogo Dalot a titular, subiu ao sexto lugar, com 26 pontos, mas o Everton, treinado por Marco Silva, pode igualar a equipa de Mourinho, caso vença na segunda-feira na receção ao Watford.

A 16.ª jornada teve início à hora de almoço, com o egípcio Salah a guardar a bola no final de um jogo em que fez um hat trick na goleada fora do Liverpool ao Bournemouth (4-0).

Os reds são líderes provisórios da Premier League, ficando à espera do Manchester City, segundo com menos um ponto, formação que ainda hoje defronta fora o Chelsea, quinto a 11 pontos do Liverpool.

No Emirates Stadium, o Arsenal sofreu para vencer pela margem mínima o Huddersfield, com o uruguaio Lucas Torreira a apontar, aos 83 minutos, o único golo dos 'gunners', que subiram à condição ao terceiro lugar.

O conjunto londrino ainda pode ser ultrapassado pelo Tottenham, que ainda hoje visita o Leicester, e alcançado pelo Chelsea, que recebe o campeão City.

Em outros jogos, o Southampton, sem Cédric Soares, continua 'afundado' em zona de descida (19.º), depois de hoje perder na visita ao Cardiff (14.º), por 1-0, e o West Ham (10.º) deu a volta ao marcar no segundo tempo para vencer o Crystal Palace (16.º), por 3-2.