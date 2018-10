Madalena Ferreira Hoje às 19:19 Facebook

Júlio Pina conseguiu o título de "chefe" de forma espontânea. É sempre o primeiro a entoar os cânticos e seguido pelos outros adeptos.

Que o Núcleo Desportivo e Social (NDS) da Guarda seja um exemplo enquanto escola de futebol, isso não surpreende. Mas que a claque de apoio ao clube seja liderada por uma criança de 7 anos, isso, sim, é uma surpresa total para quem vê os jogos do clube pela primeira vez.

Júlio Pina garantiu o título de chefe da claque de forma espontânea, depois de conseguir que a bancada inteira se levantasse e cantasse em apoio à formação do nacional de juniores B. "Braços no ar, todos de pé, vamos cantar, NDS, NDS, olé, olé", entoava o miúdo no domingo passado, quando a equipa do irmão de 15 anos defrontava o Leixões no Municipal da Guarda. Levantaram-se pais e mães e os demais seguidores do clube da cidade.

"Ninguém canta enquanto eu não disser! Eles, depois, ajudam-me", conta o pequeno Júlio, sem esconder o orgulho. "Eu ando no karaté, mas também quero jogar", acrescenta. "Só que a minha mãe acha que há mais luta no futebol", diz, desalentado. "Se queres jogar não podes cantar", atira, logo, o pai Walter Pina. O jogo não estava a correr de feição para o NDS, mas os dois golos sofridos não secaram as gargantas. "O NDS está em casa para jogar, é para ganhar!", ouvia-se bem alto, sob a batuta do maestro de palmo e meio. "O meu filho mais velho joga desde os cinco anos e ia ver os jogos grávida do Júlio. Ainda na barriga da mãe, já sentia o futebol", recorda a progenitora, Susana Mendonça. "Oh mãe, mas ainda não cantava!", responde o rapaz, que abraça sempre o clube, mesmo que perca 4-0, como no fim de semana passado. Grande adepto!

Quase três décadas a fazer escola e a apoiar os mais necessitados

Com quase quatro décadas de história, o NDS tem atualmente 220 atletas nos vários escalões de futebol, equipas que representam a casa nos nacionais de iniciados e juvenis e uma vertente social de apoio a cerca de 200 famílias beneficiárias do Rendimento Social de Inserção. " São muitos anos a gerir emoções", disse, ao JN, o presidente do clube Manuel Prata, que também já foi jogador da Desportiva da Guarda. Com um orçamento anual de 400 mil euros e 26 funcionários, a coletividade diz-se em esforço permanente para sobreviver. "Vale a boa vontade dos sócios", sublinhou o líder.