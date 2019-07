Um Zidane nas Aves e cláusula milionária para promessa do Benfica

Hoje às 21:49 Facebook

As águias continuam a segurar as maiores promessas da formação, enquanto na Vila das Aves há um reforço com apelido de meter respeito.

Benfica: Depois de Nuno Tavares e Tiago Dantas, as águias anunciaram a renovação de Pedro Álvaro, o central de 19 anos que está a fazer a pré-temporada com o plantel principal. O novo contrato é válido até 2024 e contempla uma cláusula de rescisão de 88 milhões de euros.

Sporting: Pedro Ferreira e Pedro Mendes deixaram Alvalade e já têm novo clube. O primeiro rescindiu contrato e juntou-se ao Varzim, enquanto o segundo foi emprestado ao Dordrecht (Holanda).

V. Guimarães: Depois de muitas incertezas, Tayler Boyd chegou finalmente ao Besiktas, onde será companheiro de equipa de Ricardo Quaresma. A transferência ficou consumada esta segunda-feira e rendeu 2,6 milhões de euros ao V. Guimarães.

Aves: Enzo Zidane é mais recente contratação dos avenses. O filho de Zinedine Zidane já está integrado no plantel às ordens de Augusto Inácio, depois de ter assinado um contrato de duas temporadas. Formado no Real Madrid, Enzo estava sem clube depois de ter rescindido contrato com o Lausanne (Suíça).

Tondela: Richard Rodrigues, extremo de 19 anos, é reforço dos tondelenses para a temporada que se avizinha. O futebolista brasileiro chega a Tondela por empréstimo do Internacional (Brasil), válido por uma temporada.

Juventus: De Ligt vai ser anunciado como companheiro de Cristiano Ronaldo a qualquer momento. A transferência do central holandês renderá à volta de 70 milhões de euros ao Ajax. "O final do negócio está à vista. Faltam apenas as garantias bancárias, no Ajax somos muito exigentes nesse aspeto", confirmou Marc Overmars, o diretor desportivo do campeão holandês.

Mónaco: Benjamin Lecomte é o nome da mais recente contratação dos monegascos. O guarda-redes foi contratado ao Montpellier e junta-se ao plantel comandado por Leonardo Jardim, depois de assinar um contrato válido por cinco épocas.

Leicester: Harry Maguire já informou o clube dá vontade de rumar a outras paragens e será brevemente confirmado como o defesa mais caro da história. É que o internacional inglês vai rumar ao Manchester United e a transferência renderá 80 milhões de euros aos "foxes".