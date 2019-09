Uma centena de adeptos do Lille detidos em Amesterdão

Hoje às 19:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma centena de adeptos do Lille foi esta terça-feira detida em Amesterdão, por atos de violência e perturbação da ordem pública, poucas horas antes do início do jogo entre o clube francês e o Ajax, para a Liga dos Campeões.

A notícia é avançada pela polícia local, no Twitter: "uma centena de adeptos do Lille detidos por perturbação da ordem pública, tiros com armas de fogo e violência", refere a mensagem.

"Estamos ao corrente disso, mas ainda não temos muita informação. Estamos em contacto com a polícia e o Ajax. Claro que o clube condena qualquer desvio de comportamento e toda a forma de violência e vai constituir-se parte para aceder ao processo", disse Gérard Lopez, presidente do Lille, à Agência France Presse (AFP).

"Aparentemente, centenas de pessoas dirigiam-se pacificamente para o centro da cidade, quando uma vintena de adeptos lançou fumígenos para o metro e perturbou a circulação. A polícia deteve-os, bem como todos os adeptos do Lille que estavam naquela zona", acrescentou.

Segundo a agência holandesa ANP, um adepto ficou ferido e segundo a televisão local AT5 havia adeptos a andar na via do metropolitano.

Mais de três mil adeptos do Lille fizeram uma pequena viagem (300 quilómetros) para assistir ao jogo da primeira jornada da Champions, marcado para as 20 horas.