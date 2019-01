Uma detenção e nove identificações antes do Sporting-F. C. Porto

Hoje às 17:13, atualizado às 17:16 Facebook

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve este sábado uma pessoa, por venda ilegal de bilhetes, e identificou nove por desacatos junto ao estádio José Alvalade, pouco antes do jogo Sporting-F. C. Porto, da 17.ª jornada da I liga de futebol.

De acordo com a subcomissária da PSP Ana Carvalho, além da identificação e da detenção, a polícia mandou encerrar temporariamente três estabelecimentos comerciais, "por segurança", após confrontos entre adeptos 'leoninos' junto ao Pavilhão João Rocha.

O Sporting e o F. C. Porto defrontam-se este sábado no estádio José Alvalade, em jogo da 17.ª jornada, para o qual os 'leões' partem com menos oito pontos do que os 'dragões', que lideram a prova.