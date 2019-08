Uma renovação no Braga e Barcelona em vantagem por Neymar

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:27 Facebook

Sequeira renovou com o Sporting de Braga e o Rio Ave apresentou mais um reforço. Em Paris, o campeão francês aceitou falar com os representantes do Barcelona para ouvir propostas por Neymar.

Braga: Sequeira renovou contrato com os minhotos até 2022. O lateral-esquerdo de 28 anos disse ver a renovação "como um voto de confiança" e considera que o Sporting de Braga "foi a afirmação" da carreira. "Significa um passo em frente na minha carreira. Era um objetivo meu renovar por este grande clube. A direção mostrou esse interesse e estou muito satisfeito por ver este processo concretizado", afirmou.

Rio Ave: Aderllan Santos é o novo reforço dos vila-condenses. O central de 30 anos regressa a Portugal, quatro anos depois de ter trocado o Braga pelo Valencia.

Belenenses: O médio internacional angolano Show, de 20 anos, chega por empréstimo do Lille.

Moreirense: Luther Singh é o mais recente reforço de Vítor Campelos. O extremo de 22 anos chega por empréstimo do Braga até final da temporada. Na época passada, Luther foi cedido ao Chaves.

PSG: Segundo a "Marca", o campeão francês aceitou falar com os representantes do Barcelona em Paris para negociar Neymar. Contudo, a mesma publicação garante que o PSG só deixa o brasileiro regressar à Catalunha por 250 milhões de euros.

Bayern Munique: O clube alemão está interessado em contratar Philippe Coutinho ao Barcelona. Segundo o "Sky Sports", o Bayern pretende o médio brasileiro por empréstimo, tal como aconteceu com James Rodríguez.