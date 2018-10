Usain Bolt chamado a controlo antidoping depois de marcar dois golos

Hoje às 11:39 Facebook

O ex-velocista jamaicano e lenda do atletismo Usain Bolt, que agora iniciou uma carreira no futebol, mostrou-se, esta segunda-feira, surpreendido por ser chamado a um controlo antidoping após marcar dois golos na sua estreia a titular.

"Porque é que devo passar por um controlo antidoping se nem sequer assinei por nenhum clube?", questionou Usain Bolt, em vídeo publicado numa rede social, em que mostra o requerimento para efetuar os testes.

O recordista mundial e olímpico, de 32 anos, está desde agosto a treinar à experiência com a equipa australiana Central Coast Mariners, pela qual marcou dois golos no seu primeiro jogo como titular, em encontro particular diante do Macarthur South West United.