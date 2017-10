Usain Bolt diz que Ronaldo deve vencer prémio The Best da FIFA

Hoje às 19:42, atualizado às 19:45 Facebook

O jamaicano Usain Bolt, várias vezes campeão olímpico, disse hoje que o português Cristiano Ronaldo merece vencer o prémio The Best, atribuído pela FIFA ao melhor futebolista do mundo em 2017.

Segundo o jamaicano, recordista mundial nos 100 e 200 metros, Ronaldo "encanta" e "ganhou a liga e a Liga dos Campeões, onde foi o melhor marcador pela quinta temporada consecutiva", apontou, em entrevista ao sítio oficial da FIFA na Internet.

Apesar de elogiar também o argentino Lionel Messi e o brasileiro Neymar, Bolt diz que Ronaldo "tem uma capacidade assombrosa de se manter ao mais alto nível ano após ano".

O jamaicano, de 31 anos, sempre se interessou pelo futebol, tendo dito várias vezes que gostaria de se testar como jogador profissional.

Bolt, oito vezes campeão olímpico, elogiou ainda Zidane, que elegeu como treinador que preferiria ter, destacando ainda o italiano Buffon como o melhor guarda-redes do mundo, por ser "muito difícil marcar-lhe um golo, mesmo tendo quase 40 anos".

O jamaicano elegeu ainda o onze do ano, com Buffon na baliza, Marcelo e Daniel Alves nas laterais, Sergio Ramos e Bonucci como defesas centrais, Paul Pogba, N'Golo Kanté e Philippe Coutinho no meio campo e Ronaldo, Messi e Neymar na frente de ataque.

"Adoraria poder jogar futebol agora que me retirei da pista. Tenho falado disso em entrevistas e muitos clubes mostraram interesse. Infelizmente, em agosto lesionei-me com gravidade", revelou Bolt, que mantém a Esperança de "poder jogar alguns jogos em 2018".